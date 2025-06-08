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У Києві підліток потрапив у лікарню після падіння з канатної дороги: подробиці

Київ, Неділя 08 червня 2025 15:45
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У Києві підліток потрапив у лікарню після падіння з канатної дороги: подробиці Ілюстративне фото: у Києві підліток впав з канатної дороги (skypark.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У одному з парків Києві 14-річний хлопець упав з канатної дороги. Його госпіталізували з чисельними травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

Інцидент стався у парку в Дніпровському районі Києва. Поліція вже порушила справу та з'ясовує всі обставини.

"За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу", - розповіли правоохоронці.

Інформацію про інцидент поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення вимог законодавства з охорони праці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що в одній зі шкіл Києва школярка випала з вікна третього поверху. Постраждалу дівчину госпіталізували.

До цього у Полтавській області школяр помер під час уроку фізкультури. Трагедія сталася в одному з ліцеїв міста Пирятин.

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Київ Поліція Києва Підлітки
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