У Києві підліток потрапив у лікарню після падіння з канатної дороги: подробиці

У одному з парків Києві 14-річний хлопець упав з канатної дороги. Його госпіталізували з чисельними травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

Інцидент стався у парку в Дніпровському районі Києва. Поліція вже порушила справу та з'ясовує всі обставини.

"За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу", - розповіли правоохоронці.

Інформацію про інцидент поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення вимог законодавства з охорони праці.