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В Киеве подросток попал в больницу после падения с канатной дороги: подробности

Киев, Воскресенье 08 июня 2025 15:45
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В Киеве подросток попал в больницу после падения с канатной дороги: подробности Иллюстративное фото: в Киеве подросток упал с канатной дороги (skypark.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В одном из парков Киеве 14-летний парень упал с канатной дороги. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.

Инцидент произошел в парке в Днепровском районе Киева. Полиция уже возбудила дело и выясняет все обстоятельства.

"По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение", - рассказали правоохранители.

Информацию об инциденте полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения требований законодательства по охране труда.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что в одной из школ Киева школьница выпала из окна третьего этажа. Пострадавшую девушку госпитализировали.

До этого в Полтавской области школьник умер во время урока физкультуры. Трагедия произошла в одном из лицеев города Пирятин.

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