В Киеве подросток попал в больницу после падения с канатной дороги: подробности

В одном из парков Киеве 14-летний парень упал с канатной дороги. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.

Инцидент произошел в парке в Днепровском районе Киева. Полиция уже возбудила дело и выясняет все обстоятельства.

"По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение", - рассказали правоохранители.

Информацию об инциденте полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения требований законодательства по охране труда.