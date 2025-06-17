Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва

В місті зафіксовано 27 локацій із пошкодженнями різного ступеня.

Станом на 10:00 внаслідок обстрілів поранення отримали 114 людей, із них 68 госпіталізовані. Серед постраждалих двоє дітей у стані середньої тяжкості.

За його словами, відомо про чотирьох ідентифікованих загиблих, ще понад десять осіб залишаються невпізнаними.

Крім того, є зниклі безвісти, ймовірно, через влучання ракети по будинку в Солом’янському районі, де під завалами досі можуть бути люди.

Солом'янський район

Найбільше постраждав Солом’янський район - тут було уражено гуртожиток, дев’ятиповерхівку, п’ятиповерховий будинок, ліцей-інтернат, СТО, а також кілька нежитлових будівель.

Ткаченко проінформував, що щойно деблокували тіло однієї загиблої з-під завалів зруйнованого будинку.

Також у ДСНС повідомили, що деблокували тіло людини. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

У Солом’янському районі проводять розбір конструкцій та пошук людей під завалами 9-поверхівки. Працює 8 кінологічних розрахунків.

Фото: тривають пошуки людей під завалами (t.me/dsns_telegram)

Святошинський район

Відомо про руйнування дванадцятиповерховому будинку ліфтової шахти, пошкодження та пожежа у зоні нежитлової забудови.

Дарницький район

У цьому районі пошкоджень зазнали ліцей та дитячий садок.

В одній із 20-поверхівок ракета влучила на рівні з 10-го по 17-й поверхи. Крім того, на кількох локаціях вибито вікна в житлових будинках.

Постраждала також інфраструктура залізниці - одна з ракет влучила поблизу пасажирського поїзда "УЗ".

Дніпровський район

Уламок збитої повітряної цілі застряг у стіні житлового будинку, спричинивши пошкодження. Падіння уламків зафіксовано на різних вулицях району. Також пошкоджено контактну мережу "Укрзалізниці", що ускладнило роботу транспорту.

Подільський, Оболонський та Шевченківський райони

У цих районах зафіксовано падіння уламків і пошкодження вікон будівель та автомобілів на кількох локаціях.

Фото: гелікоптери ДСНС працюють над ліквідацією наслідків атаки РФ (t.me/mvs_ukraine)

На місці ліквідації наслідків ударів активно працюють два гелікоптери ДСНС, які вже здійснили понад 50 скидів води загальним обсягом понад 100 тонн.

Рятувальні роботи тривають.