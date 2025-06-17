Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва

У Києві під завалами зруйнованого будинку в Солом’янському районі можуть перебувати від 4 до 14 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко та МВС України.
В місті зафіксовано 27 локацій із пошкодженнями різного ступеня.
Станом на 10:00 внаслідок обстрілів поранення отримали 114 людей, із них 68 госпіталізовані. Серед постраждалих двоє дітей у стані середньої тяжкості.
За його словами, відомо про чотирьох ідентифікованих загиблих, ще понад десять осіб залишаються невпізнаними.
Крім того, є зниклі безвісти, ймовірно, через влучання ракети по будинку в Солом’янському районі, де під завалами досі можуть бути люди.
Найбільше постраждав Солом’янський район - тут було уражено гуртожиток, дев’ятиповерхівку, п’ятиповерховий будинок, ліцей-інтернат, СТО, а також кілька нежитлових будівель.
Ткаченко проінформував, що щойно деблокували тіло однієї загиблої з-під завалів зруйнованого будинку.
Також у ДСНС повідомили, що деблокували тіло людини. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
У Солом’янському районі проводять розбір конструкцій та пошук людей під завалами 9-поверхівки. Працює 8 кінологічних розрахунків.
Відомо про руйнування дванадцятиповерховому будинку ліфтової шахти, пошкодження та пожежа у зоні нежитлової забудови.
У цьому районі пошкоджень зазнали ліцей та дитячий садок.
В одній із 20-поверхівок ракета влучила на рівні з 10-го по 17-й поверхи. Крім того, на кількох локаціях вибито вікна в житлових будинках.
Постраждала також інфраструктура залізниці - одна з ракет влучила поблизу пасажирського поїзда "УЗ".
Уламок збитої повітряної цілі застряг у стіні житлового будинку, спричинивши пошкодження. Падіння уламків зафіксовано на різних вулицях району. Також пошкоджено контактну мережу "Укрзалізниці", що ускладнило роботу транспорту.
У цих районах зафіксовано падіння уламків і пошкодження вікон будівель та автомобілів на кількох локаціях.
На місці ліквідації наслідків ударів активно працюють два гелікоптери ДСНС, які вже здійснили понад 50 скидів води загальним обсягом понад 100 тонн.
Рятувальні роботи тривають.
У ніч на 17 червня Росія здійснила масований удар по Києву за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що спричинило пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд та автомобілів.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови і транспортні засоби. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового будинку.
Унаслідок атаки в деяких районах зникло електропостачання - мер Віталій Кличко повідомив, що це сталося через спрацювання системи автоматичного захисту. Також підтверджено загибель громадянина США.
РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.
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