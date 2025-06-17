Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева

В Киеве под завалами разрушенного дома в Соломенском районе могут находиться от 4 до 14 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и МВД Украины.
В городе зафиксировано 27 локаций с повреждениями различной степени.
По состоянию на 10:00 в результате обстрелов ранения получили 114 человек, из них 68 госпитализированы. Среди пострадавших двое детей в состоянии средней тяжести.
По его словам, известно о четырех идентифицированных погибших, еще более десяти человек остаются неопознанными.
Кроме того, есть пропавшие без вести, вероятно, из-за попадания ракеты по дому в Соломенском районе, где под завалами до сих пор могут быть люди.
Больше всего пострадал Соломенский район - здесь было поражено общежитие, девятиэтажка, пятиэтажный дом, лицей-интернат, СТО, а также несколько нежилых зданий.
Ткаченко проинформировал, что только что деблокировали тело одной погибшей из-под завалов разрушенного дома.
Также в ГСЧС сообщили, что деблокировали тело человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Известно о разрушении двенадцатиэтажном доме лифтовой шахты, повреждения и пожар в зоне нежилой застройки.
В этом районе повреждения получили лицей и детский сад.
В одной из 20-этажек ракета попала на уровне с 10-го по 17-й этажи. Кроме того, на нескольких локациях выбиты окна в жилых домах.
Пострадала также инфраструктура железной дороги - одна из ракет попала вблизи пассажирского поезда "УЗ".
Обломок сбитой воздушной цели застрял в стене жилого дома, вызвав повреждения. Падение обломков зафиксировано на разных улицах района. Также повреждена контактная сеть "Укрзализныци", что осложнило работу транспорта.
В этих районах зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий и автомобилей на нескольких локациях.
На месте ликвидации последствий ударов активно работают два вертолета ГСЧС, которые уже совершили более 50 сбросов воды общим объемом более 100 тонн.
Спасательные работы продолжаются.
В ночь на 17 июня Россия осуществила массированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
В нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков, что повлекло повреждение жилых домов, нежилых сооружений и автомобилей.
Повреждения получили жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства. Зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного дома.
В результате атаки в некоторых районах исчезло электроснабжение - мэр Виталий Кличко сообщил, что это произошло из-за срабатывания системы автоматической защиты. Также подтверждена гибель гражданина США.
РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.
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