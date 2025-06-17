Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева

В городе зафиксировано 27 локаций с повреждениями различной степени.

По состоянию на 10:00 в результате обстрелов ранения получили 114 человек, из них 68 госпитализированы. Среди пострадавших двое детей в состоянии средней тяжести.

По его словам, известно о четырех идентифицированных погибших, еще более десяти человек остаются неопознанными.

Кроме того, есть пропавшие без вести, вероятно, из-за попадания ракеты по дому в Соломенском районе, где под завалами до сих пор могут быть люди.

Соломенский район

Больше всего пострадал Соломенский район - здесь было поражено общежитие, девятиэтажка, пятиэтажный дом, лицей-интернат, СТО, а также несколько нежилых зданий.

Ткаченко проинформировал, что только что деблокировали тело одной погибшей из-под завалов разрушенного дома.

Также в ГСЧС сообщили, что деблокировали тело человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Святошинский район

Известно о разрушении двенадцатиэтажном доме лифтовой шахты, повреждения и пожар в зоне нежилой застройки.

Дарницкий район

В этом районе повреждения получили лицей и детский сад.

В одной из 20-этажек ракета попала на уровне с 10-го по 17-й этажи. Кроме того, на нескольких локациях выбиты окна в жилых домах.

Пострадала также инфраструктура железной дороги - одна из ракет попала вблизи пассажирского поезда "УЗ".

Днепровский район

Обломок сбитой воздушной цели застрял в стене жилого дома, вызвав повреждения. Падение обломков зафиксировано на разных улицах района. Также повреждена контактная сеть "Укрзализныци", что осложнило работу транспорта.

Подольский, Оболонский и Шевченковский районы

В этих районах зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий и автомобилей на нескольких локациях.

Фото: вертолеты ГСЧС работают над ликвидацией последствий атаки РФ (t.me/mvs_ukraine)

На месте ликвидации последствий ударов активно работают два вертолета ГСЧС, которые уже совершили более 50 сбросов воды общим объемом более 100 тонн.

Спасательные работы продолжаются.