У Києві під час ракетного удару зруйновані підстанції і пошкоджені електромережі, - ДТЕК

У Києві під час російського обстрілу 8 липня зруйновані або пошкоджені трансформаторні станції та електромережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК, яка експлуатує електромережі в Києві.
"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, енергетики вже працюють на місцях. "Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом", - додали в ДТЕК.
Нагадаємо, росіяни 8 липня завдали ракетного удару по Україні за допомогою 40 ракет різних типів. У Києві пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит. Попередньо відомо про девʼять загиблих та 33 поранених.
Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці: