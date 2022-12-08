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У Києві перейменували бульвар Дружби народів та понад 30 вулиць

Фото: у Києві перейменували 32 вулиці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Столична влада перейменувала ще 32 вулиці у Києві, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим. Зокрема, дерусифікували і бульвар Дружби народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськраду.

У Києві з серпня перейменували вже 237 міських об’єктів. На сьогоднішньому засіданні перейменували бульвар Дружби народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.

Крім того, у столиці дерусифікували

у Голосіївському районі:

  • вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;
  • провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;
  • вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота;

у Дарницькому районі:

  • провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
  • провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;
  • вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона;

у Деснянському районі:

  • вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;
  • вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;
  • вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького;

у Печерському районі:

  • вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;
  • бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського;

у Подільському районі:

  • провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;
  • вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;
  • вулицю Орську – на вулицю Василя Мови;

у Святошинському районі:

  • вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;
  • вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;
  • вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;
  • вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;
  • вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;
  • вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;
  • вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби;

у Солом’янському районі:

  • вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;
  • вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;
  • вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;
  • вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;
  • вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали;

у Шевченківському районі:

  • вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;
  • вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;
  • провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;
  • провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;
  • вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;
  • вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.

Нагадаємо, раніше у Києві перейменували 11 об'єктів, тому у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.

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