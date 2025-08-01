У Києві перекриють рух на двох вулицях: що ремонтуватимуть 1 і 2 серпня

У Києві 1 та 2 серпня частково обмежать рух транспорту на двох вулицях через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".