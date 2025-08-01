В Киеве перекроют движение на двух улицах: что будут ремонтировать 1 и 2 августа

В Киеве 1 и 2 августа частично ограничат движение транспорта на двух улицах из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

1 августа ограничат движение по улице Стройиндустрии. Дорожники КП ДЭУ "Магистраль" будут выполнять текущий ремонт асфальтобетона.

Схема ограничения движения на улице Стройиндустрии (инфографика КК "Киевавтодор") 1 и 2 августа с 8:00 до 21:00 ограничат движение по Политехническому переулку - на участке от Берестейского проспекта до улицы Политехнической. Ремонт выполняет КП ДЭУ Соломенского района.

Схема ограничения движения по Политехническому переулку (инфографика КК "Киевавтодор") В КК "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.