ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Изменения Образование Деньги Общество
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве перекроют движение на двух улицах: что будут ремонтировать 1 и 2 августа

Пятница 01 августа 2025 06:40
UA EN RU
В Киеве перекроют движение на двух улицах: что будут ремонтировать 1 и 2 августа Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве 1 и 2 августа частично ограничат движение транспорта на двух улицах из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

1 августа ограничат движение по улице Стройиндустрии. Дорожники КП ДЭУ "Магистраль" будут выполнять текущий ремонт асфальтобетона.

В Киеве перекроют движение на двух улицах: что будут ремонтировать 1 и 2 августа
Схема ограничения движения на улице Стройиндустрии (инфографика КК "Киевавтодор")

1 и 2 августа с 8:00 до 21:00 ограничат движение по Политехническому переулку - на участке от Берестейского проспекта до улицы Политехнической. Ремонт выполняет КП ДЭУ Соломенского района.

В Киеве перекроют движение на двух улицах: что будут ремонтировать 1 и 2 августа
Схема ограничения движения по Политехническому переулку (инфографика КК "Киевавтодор")

В КК "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 3 июля частично ограничили движение возле метро "Осокорки" из-за капремонта путепровода на пересечении проспекта Бажана с Днепровской набережной. Работы продлятся до августа 2026 года и будут выполняться поэтапно, чтобы сохранить проезд.

Также начиная с 7 июля в Киеве частично ограничили движение транспорта на Соломенской площади из-за ремонта дорожного покрытия. Работы продлятся до конца августа 2025 года. Это одна из ключевых транспортных развязок города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
Новости
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции