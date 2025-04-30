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В Киеве перекрывают Крещатик: что там происходит и когда лучше объезжать

Среда 30 апреля 2025 10:08
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В Киеве перекрывают Крещатик: что там происходит и когда лучше объезжать В Киеве будут частично перекрывать движение по Крещатику (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве с сегодняшнего дня будут временно ограничивать движение транспорта и пешеходов на Крещатике. Обходить определенный участок центральной улицы столицы киевлянам и гостям города придется до конца следующих выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как долго и в какие часы будут перекрывать движение по Крещатику

В КГГА (со ссылкой на КК "Киевавтодор") сообщили, что временно будут ограничивать движение транспорта и пешеходов на улице Крещатик:

  • со среды, 30 апреля;
  • до воскресенья, 11 мая.

Ограничения для граждан будут действовать:

  • с 8 часов утра;
  • до 17:00.

Почему и где именно ограничивают движение по Крещатику

Согласно информации КГГА, введенные ограничения связаны с обустройством безбарьерного перекрестка на углу центральных улиц:

  • Крещатик;
  • Прорезная.

При этом в "Киевавтодоре" отмечают: работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.

В коммунальной корпорации:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учесть ограничения при планировании маршрута.

Безбарьерный перекресток: что изменится для киевлян и гостей города

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, что в рамках развития безбарьерной среды в Киеве, на углу улиц Крещатик и Прорезной обустроят регулируемый перекресток.

Уточняется, что работы будут выполнять специалисты КП ДЭУ Шевченковского района в рамках текущего ремонта улицы совместно с КП Центр организации дорожного движения.

Гражданам рассказали, что в рамках работ на упомянутом перекрестке:

  • понизят бортовой камень;
  • обустроят тактильную плитку;
  • приведут смежные элементы перекрестка к стандартам доступности.

Кроме того, для удобства людей с нарушениями зрения на светофорном объекте на этом перекрестке установят новые сенсорные кнопки вызова зеленого света для пешеходов со звуковым сопровождением.

В Киеве перекрывают Крещатик: что там происходит и когда лучше объезжатьПубликация КГГА в Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Читайте также, могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания.

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