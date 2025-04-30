В Киеве перекрывают Крещатик: что там происходит и когда лучше объезжать
В Киеве с сегодняшнего дня будут временно ограничивать движение транспорта и пешеходов на Крещатике. Обходить определенный участок центральной улицы столицы киевлянам и гостям города придется до конца следующих выходных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как долго и в какие часы будут перекрывать движение по Крещатику
В КГГА (со ссылкой на КК "Киевавтодор") сообщили, что временно будут ограничивать движение транспорта и пешеходов на улице Крещатик:
- со среды, 30 апреля;
- до воскресенья, 11 мая.
Ограничения для граждан будут действовать:
- с 8 часов утра;
- до 17:00.
Почему и где именно ограничивают движение по Крещатику
Согласно информации КГГА, введенные ограничения связаны с обустройством безбарьерного перекрестка на углу центральных улиц:
- Крещатик;
- Прорезная.
При этом в "Киевавтодоре" отмечают: работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.
В коммунальной корпорации:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учесть ограничения при планировании маршрута.
Безбарьерный перекресток: что изменится для киевлян и гостей города
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, что в рамках развития безбарьерной среды в Киеве, на углу улиц Крещатик и Прорезной обустроят регулируемый перекресток.
Уточняется, что работы будут выполнять специалисты КП ДЭУ Шевченковского района в рамках текущего ремонта улицы совместно с КП Центр организации дорожного движения.
Гражданам рассказали, что в рамках работ на упомянутом перекрестке:
- понизят бортовой камень;
- обустроят тактильную плитку;
- приведут смежные элементы перекрестка к стандартам доступности.
Кроме того, для удобства людей с нарушениями зрения на светофорном объекте на этом перекрестке установят новые сенсорные кнопки вызова зеленого света для пешеходов со звуковым сопровождением.
Публикация КГГА в Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
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