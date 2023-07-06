UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві перехожий потрапив під потяг. УЗ попереджає про затримку рейсів

Фото: Укрзалізниця повідомляє про зміни в розкладі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві на дільниці Святошин-Новобіличі перехожий потрапив під поїзд. "Укрзалізниця" заявила, що низку рейсів буде затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Kyiv City Express.

"На дільниці Святошин-Новобіличі перехожий потрапив під поїзд. Це означає, що поки ми очікуємо прибуття медиків та поліції, затримано декілька рейсів далекого сполучення (зокрема поїзд 67/19 Київ-Варашава/Хелм) та приміські поїзди Тетерівського напрямку в обидві сторони", - повідомили в компанії.

За їх даними, пасажирам рейсів з та до ст. Ірпінь та Немішаєве: час очікування прогнозувати важко, однак в компанії наголосили, що навряд чи слідчі дії займуть менше ніж 60 хвилин.

"Тому очікувати відновлення руху рекомендуємо не в салоні, а на свіжому повітрі в затінку. Ми зі своєї сторони працюємо з правоохоронцями над пришвидшенням процедури", - додали в Kyiv City Express.

Водночас, за словами представників компанії, на рух кільцевої електрички впливу не має, вона продовжить рух за звичайним розкладом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що минулого місяця в Польщі під потяг потрапив 17-річний український підліток.

Крім того, ми писали, що нещодавно в Броварах Київської області 19-річна дівчина вийшла на колію перед електричним потягом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУкрзалізницяпотяг