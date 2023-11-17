В Києві перехожі знайшли снаряд та гранату. В поліції нагадали, що робити в такому випадку
Днями у Києві перехожі виявили два вибухові предмети - гранату та сняряд. На місце одразу виїхали вибухотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Днями на лінію 112 зателефонував чоловік й повідомив, що у Святошинському районі, під парканом, побачив предмет, схожий на гранату. Ще один випадок стався у Голосіївському районі. Там уважні громадяни помітили предмет, схожий на снаряд", - розповіли в поліції.
Як зазначають в поліції, охоронці порядку одразу ж забезпечили охорону небезпечних предметів та викликали вибухотехніків.
У Києві перехожі виявили два вибухонебезпечні предмети (t.me/kyivpatrol)
Поради поліції на такий випадок
- у разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними;
- повідомте про знахідку на лінію 112;
- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Пам’ятайте, що знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.
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