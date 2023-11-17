ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве прохожие обнаружили снаряд и гранату. В полиции напомнили, что делать в таком случае

Киев, Пятница 17 ноября 2023 13:08
UA EN RU
В Киеве прохожие обнаружили снаряд и гранату. В полиции напомнили, что делать в таком случае Фото: в Киеве прохожие обнаружили снаряд и гранату (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталия Гурковская

На днях в Киеве прохожие обнаружили два взрывоопасных предмета - гранату и сняряд. На место тут же выехали взрывотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"На днях на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что в Святошинском районе, под забором, увидел предмет, похожий на гранату. Еще один случай произошел в Голосеевском районе. Там внимательные граждане заметили предмет, похожий на снаряд", - рассказали в полиции.

Как отмечают в полиции, стражи порядка сразу же обеспечили охрану опасных предметов и вызвали взрывотехников.

В Киеве прохожие обнаружили два взрывоопасных предмета (t.me/kyivpatrol)

Советы полиции на такой случай

  • в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;
  • сообщите о находке на линию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Помните, что находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.

В тему

6 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Частяков погиб от взрыва одного из подарков, который принес домой, а его 13-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в жилом доме в Запорожье взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще один - пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Народная партия
NEWS
Операции ВСУ на левом берегу Днепра. Генштаб назвал главную цель
Операции ВСУ на левом берегу Днепра. Генштаб назвал главную цель
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны