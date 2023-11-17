В Киеве прохожие обнаружили снаряд и гранату. В полиции напомнили, что делать в таком случае

На днях в Киеве прохожие обнаружили два взрывоопасных предмета - гранату и сняряд. На место тут же выехали взрывотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"На днях на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что в Святошинском районе, под забором, увидел предмет, похожий на гранату. Еще один случай произошел в Голосеевском районе. Там внимательные граждане заметили предмет, похожий на снаряд", - рассказали в полиции.

Как отмечают в полиции, стражи порядка сразу же обеспечили охрану опасных предметов и вызвали взрывотехников.

В Киеве прохожие обнаружили два взрывоопасных предмета (t.me/kyivpatrol)

Советы полиции на такой случай

в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;

сообщите о находке на линию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Помните, что находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.

В тему

6 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Частяков погиб от взрыва одного из подарков, который принес домой, а его 13-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в жилом доме в Запорожье взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще один - пострадал.