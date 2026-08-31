UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Києві переглянуть порядок руху мостами в умовах постійних тривог, - Кличко

16:25 31.08.2026 Пн
1 хв
Київ готує новий алгоритм дій на випадок повітряних тривог
aimg Марія Науменко
Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві планують змінити протоколи безпеки через постійні тривоги. Також переглянуть порядок руху мостами столиці під час повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, у столиці відбулося засідання ради оборони міста Києва. Серед питань, які розглядали, було звернення до уряду щодо змін до чинних протоколів безпеки.

Йдеться про те, щоб з урахуванням нинішніх умов сформувати окремі правила життєдіяльності Києва.

Крім того, міська влада разом із військовими планує переглянути порядок організації руху мостами столиці під час повітряних тривог.

Після напрацювання відповідних змін Київ має запропонувати уряду новий алгоритм дій.

Нагадуємо, у Києві та області можуть змінити порядок оповіщення під час повітряних тривог і режим комендантської години. Влада також опрацьовує нові правила роботи транспорту та логістики під час тривалих тривог.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВіталий КличкоПовітряна тривога