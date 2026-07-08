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У Києві палають склади і будівля: все про нічну атаку РФ

01:23 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про перші наслідки атаки на Київ?
aimg Едуард Ткач
Фото: у місті зафіксовано пожежі (DSNS.GOV.UA)

Росіяни в ніч на 8 липня атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці вже зафіксовані наслідки.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • перші вибухи пролунали до оголошення тривоги;
  • ворог бив по місту балістикою;
  • наслідки зафіксовані у двох районах;
  • відомо про двох постраждалих.

Чим і коли били росіяни

В ніч на 8 липня приблизно о 00:30 у Києві пролунала гучна серія вибухів. Однак на цей момент повітряної тривоги чи офіційних попереджень про загрозу атаки не було.

Через кілька хвилин у місті все ж пролунала тривога, а Повітряні сили ЗСУ та місцева влада поінформували про балістичну атаку на місто.

Згодом пізніше, о 00:53, у Києві знову пролунали вибухи. Мешканців столиці попереджали про повторні пуски ракет.

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що станом на зараз наслідки атаки зафіксовані у двох районах - Деснянському та Святошинському.

Детальніше щодо кожного з них - нижче.

Деснянський район

У цьому районі зафіксовано влучання російської ракети, внаслідок чого палають складські приміщення.

Святошинський район

Тут, за словами Кличка, виникло загорання в нежитловій будівлі.

Постраждалі

За даними місцевої влади, станом на 01:45 у Києві двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що останній комбінований удар по Києву стався в ніч на 6 липня. Тієї ночі окупанти обстрілювали столицю балістичними ракетами, дронами та крилатими ракетами.

В результаті обстрілу наслідки були зафіксовані в кількох районах - Подільському, Дарницькому, Оболонському та Голосіївському. Зокрема, були напівзруйновані житлові будинки, нежитлові будівлі та не тільки. У вівторок 7 липня пошуково-рятувальні роботи було завершено.

Під удар також потрапила й область, а саме населений пункт Вишневе. В результаті інциденту, на даний момент відомо про майже 300 пошкоджених будинків.

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