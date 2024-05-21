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У Києві палала СТО. Рятувальники показали фото ліквідації пожежі

Фото: у Києві палала СТО (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

У Голосіївському районі Києва сьогодні, 21 травня, спалахнула пожежа на станції технічного обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що близько 17:00 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Моторній, що в Голосіївському районі столиці. 

"Загорілися автомобільні шини з розповсюдженням вогню на дерева та поруч розташовану будівлю СТО. Пожежу локалізували о 18:30 на площі 500 кв.м", - пояснили у відомстві.

Фото: у Києві палала СТО (facebook.com/MNS.GOV.UA)

До роботи було залучено 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 48 осіб особового складу. Пізніше ДСНС повідомила, що пожежу було ліквідовано.

Пожежі в Києві

Надзвичайні ситуації в Києві відбуваються не рідко. Приміром на початку травня сталася пожежа в Дарницькому районі. Там просто на ходу загорівся автобус.

А в березні в Шевченківському районі Києва горіла багатоповерхівка. Там загинула жінка.

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КиївДСНСПожежа