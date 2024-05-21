У Києві палала СТО. Рятувальники показали фото ліквідації пожежі

Зазначається, що близько 17:00 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Моторній, що в Голосіївському районі столиці.

"Загорілися автомобільні шини з розповсюдженням вогню на дерева та поруч розташовану будівлю СТО. Пожежу локалізували о 18:30 на площі 500 кв.м", - пояснили у відомстві.

Фото: у Києві палала СТО (facebook.com/MNS.GOV.UA)

До роботи було залучено 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 48 осіб особового складу. Пізніше ДСНС повідомила, що пожежу було ліквідовано.