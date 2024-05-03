У Києві п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, вона випала з вікна багатоповерхівки

Як зазначили правоохоронці, інформація про нещасний випадок надійшла вчора, 2 квітня, увечері. Лікарі розповіли, що дворічна дівчинка випала із вікна третього поверху.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.

Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю - дівчинка не отримала серйозних травм.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьками обов'язків щодо догляду за дитиною. Крім того, інформацію про подію передано до соціальних служб для здійснення контролю за сім'єю.