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В Киеве пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, она выпала из окна многоэтажки

Фото: в Киеве ребенок выпал из окна многоэтажки (t.me/gunpKyiv)
Автор: Иван Носальский

В одной из многоэтажек Дарницкого района Киева двухлетняя девочка выпала из окна. Начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Как отметили правоохранители, информация о несчастном случае поступила вчера, 2 апреля, вечером. Врачи рассказали, что двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. 

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они установили, что родители ребенка спали в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент девочка самостоятельно залезла на стул на балконе и выпала из окна. 

Врачи госпитализировали ребенка с матерью - девочка не получила серьезных травм. 

Правоохранители открыли уголовное дело по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, информация о происшествии передана в социальные службы для осуществления контроля за семьей.

Трагедии с детьми

Напомним, в ноябре прошлого года женщина выпрыгнула из окна многоэтажки. В этот момент в руках она держала своего ребенка. Женщина погибла на месте, а ребенок - был тяжело травмирован.

Также в октябре 2023 года брат и сестра выпрыгнули из 24-этажного здания в Киеве. Они погибли.

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