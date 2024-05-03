В Киеве пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, она выпала из окна многоэтажки

Как отметили правоохранители, информация о несчастном случае поступила вчера, 2 апреля, вечером. Врачи рассказали, что двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они установили, что родители ребенка спали в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент девочка самостоятельно залезла на стул на балконе и выпала из окна.

Врачи госпитализировали ребенка с матерью - девочка не получила серьезных травм.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, информация о происшествии передана в социальные службы для осуществления контроля за семьей.