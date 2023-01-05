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У Києві озброєний злочинець здійснив наліт на офіс із видачі кредитів

Фото: у Києві озброєний злочинець здійснив наліт на офіс із видачі кредитів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві розбійник з ножем напав на фінустанову, що видає мікрокредити. Він увірвався в офіс з ножем та, напавши на працівницю, вкрав гроші та втік.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Київську міську прокуратуру.

НП трапилася 3 січня. Так, в кредитну установу, розташовану по вул. Старовокзальній, увірвався чоловік в чорній медичній масці та вчинив напад на працівницю. Забризкавши обличчя жінки газовим балончиком, нападник вдарив її кулаком по голові та, погрожуючи ножем, забрав із сейфа 22 тисячі гривень.

Зловмисник втік, але його затримали. Наразі вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

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Київ