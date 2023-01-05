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В Киеве вооруженный преступник совершил налет на офис по выдаче кредитов

Фото: в Киеве вооруженный преступник совершил налет на офис по выдаче кредитов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве разбойник с ножом напал на финучреждение, выдающее микрокредиты. Он ворвался в офис с ножом и, напав на сотрудницу, украл деньги и скрылся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

ЧП случилось 3 января. Так, в кредитное учреждение, расположенное по ул. Старовокзальной, ворвался мужчина в черной медицинской маске и совершил нападение на работницу. Забрызгав лицо женщины газовым баллончиком, нападающий ударил ее кулаком по голове и, угрожая ножом, забрал из сейфа 22 тысячи гривен.

Злоумышленник скрылся, но его задержали. В настоящее время указанному лицу доложено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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Киев