У Києві на Осокорках завтра будуть стріляти та перекриють дорогу: названо час

Завтра, 9 березня, у мікрорайоні Осокорки у Києві буде чутно звуки пострілів та можливе обмеження руху автомобілів у зв'язку з проведенням слідчого експерименту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Державне бюро розслідувань у період із 10:00 до 15:00 на перетині вулиць Центральної та 120-ї Садової проводитиме слідчій експеримент із застосуванням стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.
Через це буде чутно постріли, а в районі проведення заходів обмежать рух автомобілів.
Жителів столиці просять зберігати спокій та не пересуватися у районі проведення слідчого експерименту пішки або на автомобілі без нагальної потреби.
Нагадаємо, сьогодні мешканці Києва та області можуть чутно звуки вибухів через знищення вибухонебезпечних предметів у Вишгородському районі.
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