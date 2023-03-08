У Києві на Осокорках завтра будуть стріляти та перекриють дорогу: названо час

"Державне бюро розслідувань у період із 10:00 до 15:00 на перетині вулиць Центральної та 120-ї Садової проводитиме слідчій експеримент із застосуванням стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Через це буде чутно постріли, а в районі проведення заходів обмежать рух автомобілів.

Жителів столиці просять зберігати спокій та не пересуватися у районі проведення слідчого експерименту пішки або на автомобілі без нагальної потреби.

Нагадаємо, сьогодні мешканці Києва та області можуть чутно звуки вибухів через знищення вибухонебезпечних предметів у Вишгородському районі.

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