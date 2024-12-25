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У Києві організовують безкоштовні різдвяні екскурсії та лекції: коли і як можна потрапити

Фото: Різдвяні та новорічні прогулянки у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві у напередодні нового року проведуть безкоштовні екскурсії, лекції та прогулянки містом. Програми складені з урахуванням безпекової ситуації.

Управління туризму та промоцій КМДА спільно з Київським центром розвитку туризму підготували святкову програму, яка включає дві екскурсії, пізнавальний лекторій та прогулянки містом. Участь у заходах – безкоштовна, але за умови попередньої реєстрації. Учасники отримають підтвердження реєстрації на електронну пошту або через телефонний дзвінок.

Екскурсійні маршрути адаптовані до умов воєнного стану, тому в разі повітряної тривоги учасники зможуть скористатися найближчими укриттями.

Програма заходів

Екскурсія "Нивські етюди". Прогулянка вулицями мікрорайону Нивки з історіями про видатних людей, які там жили й працювали, та знайомством із творчістю художниці-шістдесятниці.

Екскурсія "Від Миколая до Різдва". Атмосферна прогулянка Подолом, де розповідатимуть про історію Дня святого Миколая, цікаві факти свята та пов’язані з ним об’єкти.

Екскурсія "Різдвяні традиції між двома дзвіницями". Розповідь про різдвяні традиції, постать святого Миколая, символіку та обереги зимових свят.

Лекторій "Становлення сучасної Оболоні". Історія одного з найвідоміших районів Києва – від його створення до сьогодення, а також видатні особистості, пов’язані з цим місцем.

Екскурсія "Київ незвичний – від минулого до сьогодення". Захоплююча подорож незвичними місцями столиці та розповіді про їхні цікаві історії.

Нагадаємо, зимовий Київ перетворюється на справжню казку: місто наповнюється різдвяним духом, яскравими вогнями та чарівною атмосферою. У різних районах столиці відкриваються святкові локації, де можна насолодитися зимовими розвагами, зробити атмосферні фото та провести час із близькими. РБК-Україна розповідало, про найцікавіші різдвяні місця Києва, які подарують тепло святкового настрою та незабутні враження.

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КиївРіздвоНовий рік