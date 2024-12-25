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В Киеве организуют бесплатные рождественские экскурсии и лекции: когда и как можно попасть

Украина, Киев, Среда 25 декабря 2024 14:07
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В Киеве организуют бесплатные рождественские экскурсии и лекции: когда и как можно попасть Фото: Рождественские и новогодние прогулки в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве в канун Нового года проведут бесплатные экскурсии, лекции и прогулки по городу. Программы составлены с учетом ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.

Управление туризма и промоций КГГА совместно с Киевским центром развития туризма подготовили праздничную программу, которая включает две экскурсии, познавательный лекторий и прогулки по городу. Участие в мероприятиях - бесплатное, но при условии предварительной регистрации. Участники получат подтверждение регистрации на электронную почту или через телефонный звонок.

Экскурсионные маршруты адаптированы к условиям военного положения, поэтому в случае воздушной тревоги участники смогут воспользоваться ближайшими укрытиями.

Программа мероприятий

Экскурсия "Нивские этюды". Прогулка по улицам микрорайона Нивки с историями о выдающихся людях, которые там жили и работали, и знакомством с творчеством художницы-шестидесятницы.

Экскурсия "От Николая до Рождества". Атмосферная прогулка по Подолу, где будут рассказывать об истории Дня святого Николая, интересные факты праздника и связанные с ним объекты.

Экскурсия "Рождественские традиции между двумя колокольнями". Рассказ о рождественских традициях, фигуре святого Николая, символике и оберегах зимних праздников.

Лекторий "Становление современной Оболони". История одного из самых известных районов Киева - от его создания до настоящего времени, а также выдающиеся личности, связанные с этим местом.

Экскурсия "Киев необычный - от прошлого до настоящего". Увлекательное путешествие по необычным местам столицы и рассказы об их интересных историях.

Напомним, зимний Киев превращается в настоящую сказку: город наполняется рождественским духом, яркими огнями и волшебной атмосферой. В разных районах столицы открываются праздничные локации, где можно насладиться зимними развлечениями, сделать атмосферные фото и провести время с близкими. РБК-Украина рассказывало, о самых интересных рождественских местах Киева, которые подарят тепло праздничного настроения и незабываемые впечатления.

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