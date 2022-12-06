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У Києві оплатити проїзд у кільцевій електричці можна буде карткою

Фото: у Києві оплатити проїзд у кільцевій електричці можна буде карткою (uz.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

На станціях київської кільцевої електрички з'явиться можливість оплати проїзду банківською та міською транспортною картками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Петра Оленіча в Telegram.

"Спільно з "Укрзалізницею" працюємо над інтеграцією системи оплати в електричці із загальною транспортною системою Києва. Для оплати проїзду достатньо буде прикласти картку або гаджет з NFC до валідатора з фірмовими наклейками", - розповів він.

За словами урядовця, повноцінно запустити систему планується до кінця грудня.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці з 26 жовтня у всіх видах комунального громадського транспорту запрацювала функція оплати за проїзд банківською карткою.

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Київоплата проїзду