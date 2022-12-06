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В Киеве оплатить проезд в кольцевой электричке можно будет картой

Фото: в Киеве оплатить проезд в кольцевой электричке можно будет картой (uz.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

На станциях киевской кольцевой электрички появится возможность оплаты проезда банковской и городской транспортной картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Оленича в Telegram.

"Совместно с "Укрзализныцей" работаем над интеграцией системы оплаты в электричке с общей транспортной системой Киева. Для оплаты проезда достаточно будет приложить карту или гаджет с NFC к валидатору с фирменными наклейками", - рассказал он.

По словам чиновника, полноценно запустить систему планируется до конца декабря.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице с 26 октября во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.

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Киевоплата проїзду