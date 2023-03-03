В Києві оновлюють систему сповіщення про загрози: що зміниться

Сьогодні, 3 березня, в Деснянському районі Києва вже протестували нову систему сповіщення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
За даними КМВА, нова система оповіщення про загрози гарантує:
"Ця система дуже надійно захищена. Вона не боїться впливу зовнішніх факторів, ані "блекауту", бо повністю автономна. Має кілька каналів зв’язку і тому працюватиме в найекстремальніших ситуаціях. Систему вже протестували в Деснянському районі - там встановили 15 гучномовців", - Сергій Попко, начальник КМВА.
Він також повідомив, що загалом по столиці буде встановлено 630 нових систем сповіщення.
"Наявність такої системи у Києві зробить місто більш безпечним та готовим до будь-якого сценарію розвитку подій. Захист мешканців столиці - була, є і буде найпріоритетнішою нашою задачею", - додав Попко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
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