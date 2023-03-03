RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве обновляют систему оповещения об угрозах: что изменится

Фото: в Киеве обновляют систему оповещения об угрозах (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 марта, в Деснянском районе Киева уже протестировали новую систему оповещения воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:

  • индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;
  • уведомление о конкретном характере угрозы;
  • мгновенная обработка и подача уведомлений;
  • гарантированная доставка звукового сигнала во все уголки города;
  • полностью автономная работа с резервированием;
  • многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.

"Эта система очень надежно защищена. Она не боится влияния внешних факторов, ни "блэкаута", потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и поэтому будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе - там установили 15 громкоговорителей", - Сергей Попко, начальник КГВА.

Он также сообщил, что всего по столице будет установлено 630 новых систем оповещения.

"Наличие такой системы в Киеве сделает город более безопасным и готовым к любому сценарию развития событий. Защита жителей столицы была, есть и будет самой приоритетной нашей задачей", - добавил Попко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украинывоздушная тревога