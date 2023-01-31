ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве обновят пропуски для передвижения на авто во время комендантского часа

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 14:44
В Киеве обновят пропуски для передвижения на авто во время комендантского часа Фото: в Киеве обновят пропуски для передвижения на авто во время комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве начиная с февраля вступят в силу обновленные пропуски на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Заменить старые пропуски можно со 2 по 15 февраля в комендатуре столицы.

Как объяснил комендант Киева Виктор Плахтий, обновление пропусков необходимо для того, чтобы ими пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти.

"Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые доводятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений", - добавил Плахтий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине начали выдавать повестки нового образца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Комендантский час
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира