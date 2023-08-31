У Києві оновлять перепустки на авто для їзди у комендантську годину: як отримати

Куди звертатися за оновленими спецперепустками

Жителі та гості столиці, які мають право на пересування містом у цей період, можуть подавати заявки на отримання документа нового зразка з наступного понеділка

Звертатись слід з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку, що розташований у Києві за адресою проспект Перемоги, 55/2, номер телефону (044) 456-47-27.

"Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко

Хто має право на такі перепустки

Під час комендантської години користуватися спецперепустками можуть лише ті, хто відноситься:

до підрозділів сектору безпеки та оборони України,

критичної інфраструктури міста,

органів державної влади

Для всіх інших у столиці з 00:00 до 05:00 заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях та переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки. Виняток - під час оголошення повітряної тривоги можна лише дійти до найближчого укриття.

Навіщо змінюють перепустки

Як пояснили в КМВА, система перепусток має систематично оновлюватися, щоб ними користувалися лише ті, хто має на це право.

"Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред'являються на вимогу правоохоронців чи військових... Мешканцям та гостям міста Києва нагадую - комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими і не порушуйте правила", - закликав Попко.

Зауважимо, що у разі порушення вимог комендантської години порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві продовжили час роботи кафе та ресторанів. Так, уже з 1 вересня заклади громадського харчування у столиці працюватимуть на одну годину довше - до 23:00.