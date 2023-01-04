У Києві оновлено ще три температурні рекорди

У вівторок, 3 січня, в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 6,8 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
"Кліматична норма перевищена на 9,8 градусів, що відповідає погоді початку квітня", - йдеться в повідомленні.
Максимальна температура у столиці піднялась до 10,7 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2022 року на 2,5 градусів.
Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,9 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2015 році і дорівнювало 2,3 градусів.
Нагадаємо, по три температурні рекорди в Києві були зафіксовані 1 та 2 січня. Таким чином, з початку року вже оновлено дев'ять рекордів.
У 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів.