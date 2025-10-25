У Києві оголосили тривогу та пролунали вибухи: РФ атакує столицю балістикою

В ніч проти 25 жовтня у Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику. Після цього в столиці пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - йдеться у повідомленні о 03:53.

Водночас про балістику написали Повітряні сили ЗСУ та зафіксували ракети в напрямку Києва. Після цього в столиці пролунала серія дуже гучних вибухів, а начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив ракетну атаку, та написав про роботу ППО.

Цю ж інформацію підтверджує і мер Києва Віталій Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:03 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.