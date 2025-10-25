В Киеве объявили тревогу и прогремели взрывы: РФ атакует столицу баллистикой
В ночь на 25 октября в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики. После этого в столице прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", - говорится в сообщении в 03:53.
В то же время о баллистике написали Воздушные силы ВСУ и зафиксировали ракеты в направлении Киева. После этого в столице прозвучала серия очень громких взрывов, а начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил ракетную атаку, и написал о работе ПВО.
Эту же информацию подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:03 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Киев ударными дронами и ракетами разных типов.
Например, в ночь на 23 октября враг атаковал столицу дронами. В результате обстрела были повреждены жилые дома, действий сад, а также сообщалось о пострадавших.
