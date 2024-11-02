У Києві оголосили тривогу, працює ППО і було чути вибух

Сирена щодо загрози ворожих повітряних атак залунала у столиці близько 04.54.

Мешканців Києва закликали терміново прямувати до укриттів, та залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Приблизно о цей самий час в районі міста було чути вибух.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні начальника КМВА Сергія Попка.

Оновлено: в області збивають ворожі дрони

Пізніше, о 05.24 стало відомо про відбиття повітряної атаки противника також у Київській області.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) у Telegram.

Також в адміністрації закликали мешканців дотримуватися інформ-тиші, та подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях до кінця тривоги.

Нічна повітряна атака

Зауважимо, що зараз триває повітряна атака російських окупантів по Україні із використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".

За останніми даними Повітряних сил ЗСУ - ще від 01.06 - ворожі ударні безпілотники були зафіксовані на півночі та у частині центральних областей країни.

Так, військові інформували про фіксацію нової групи "Шахедів" на півночі та півдні Сумської області, які рухалися на південь та на захід. Також були помічені безпілотники ворога на півночі, півдні, та у центрі Полтавської області, із курсом у напрямку Черкаської області. Крім того, "Шахеди" фіксували на межі Полтавської та Дніпропетровської областей.

Додамо, пізно ввечері напередодні стало відомо про запуск російськими окупантами нових груп "Шахедів" по Україні. Вони заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.