У Києві оголосили тривогу через атаку "Шахедів"

У Києві ввечері 1 грудня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих атак із застосуванням безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Сирена щодо загрози повітряних атак противника залунала у столиці близько 21.50.
Місцевих мешканців закликали терміново прямувати до укриттів, та залишатися там до відбою тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію ударного БПЛА ворога у Київській області, який прямував у бік столиці.
Крім того, стало відомо про бойову роботу захисників неба у Київській області через "Шахеди"
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в заяві Київської обласної військової адміністрації (КОВА) у Telegram.
Мешканців Київської області просять перебувати в укриттях, та дотримуватися правил щодо інформ-тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.
Додамо, пізніше у Повітряних силах розповіли, що ворожі ударні безпілотники рухаються і сходу та півдня в напрямку Києва.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти під час чергової повітряної атаки у неділю ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.
Ворожі дрони-камікадзе заходили у повітряний простір країни з північного напрямку. У низці областей була оголошена повітряна тривога.
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