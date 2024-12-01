У Києві оголосили тривогу через атаку "Шахедів"

Сирена щодо загрози повітряних атак противника залунала у столиці близько 21.50.

Місцевих мешканців закликали терміново прямувати до укриттів, та залишатися там до відбою тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію ударного БПЛА ворога у Київській області, який прямував у бік столиці.

Крім того, стало відомо про бойову роботу захисників неба у Київській області через "Шахеди"

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в заяві Київської обласної військової адміністрації (КОВА) у Telegram.

Мешканців Київської області просять перебувати в укриттях, та дотримуватися правил щодо інформ-тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.

Оновлено: "Шахеди" прямують на Київ з кількох напрямків

Додамо, пізніше у Повітряних силах розповіли, що ворожі ударні безпілотники рухаються і сходу та півдня в напрямку Києва.

Атака "Шахедів" 1 грудня

Раніше повідомлялося, що російські окупанти під час чергової повітряної атаки у неділю ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.

Ворожі дрони-камікадзе заходили у повітряний простір країни з північного напрямку. У низці областей була оголошена повітряна тривога.