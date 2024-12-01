Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні: де загроза атак

Російські загарбники запустили дрони-камікадзе по Україні ввечері 1 грудня під час чергової повітряної атаки. Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України, та карту тривог.

Військові поінформували про фіксацію групи безпілотників противника на півночі Чернігівської області о 18:52.

Зазначається, що БПЛА ворога рухалися курсом на південний захід.

Крім того, пізніше Повітряні сили розповіли про іншу групу російських дронів-камікадзе - вже на сході Харківської області. Вони рухалися у західному напрямку.

Через загрозу ворожих повітряних атак у низці областей була оголошена повітряна тривога. Додамо також, що перед тим фіксувалася активність тактичної авіації противника на південному напрямку.

За даними Повітряних сил станом на 19:43 "Шахеди" фіксувалися у чотирьох областях, а саме в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській. Більшість дронів-камікадзе курсували в західному напрямку.

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, що російські загарбники активно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва (армія РФ маркує їх як "Гєрань") під час повітряних ударів по Україні. При цьому окупанти час від часу змінювали тактику використання цих дронів-камікадзе при атаках.

Як повідомлялося, нещодавно росармія стала частіше запускати разом із "Шахедами" різні інші безпілотники, серед яких так звані "хибні цілі" - з метою заплутати та перевантажити українську ППО.

Також ми писали, що під час ворожої атаки минулої ночі, 1 грудня, війська РФ атакували дронами Чернігівську область, внаслідок чого було зруйновано будинок, постраждала жінка. Це сталося у громаді Прилуцького району.

Також нагадаємо, що загалом у ніч на 1 грудня окупанти запустили по Україні десятки дронів. Сили ППО ЗСУ працювали в 6 областях.