UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Києві оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві ввечері, 15 листопада, оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:08.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що в районі міста ворожий безпілотник. Тому військові теж закликали людей бути в укриттях.

Оновлено о 17:34

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Києві та в усіх інших областях України було оголошено масштабний сигнал повітряної тривоги.

Причиною того сигналу став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинжал", а також була загроза балістичного удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні