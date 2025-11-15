У Києві оголосили повітряну тривогу: в чому причина

У Києві ввечері, 15 листопада, оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:08.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що в районі міста ворожий безпілотник. Тому військові теж закликали людей бути в укриттях.
Оновлено о 17:34
У Києві оголосили відбій тривоги.
Станом на 17:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в Києві та в усіх інших областях України було оголошено масштабний сигнал повітряної тривоги.
Причиною того сигналу став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинжал", а також була загроза балістичного удару.