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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Понеділок 06 січня 2025 01:50
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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони Фото: в Київській області зафіксовано ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на понеділок 6 січня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги в столиці пролунав о 01:43. Офіційної інформації щодо Києва наразі немає, однак моніторингові канали пишуть, що в районі населених пунктів, які неподалік Києва, зафіксовано БпЛА.

Також зазначимо, що близько незадовго до тривоги в столиці у Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема, військові зафіксували наступні напрями БпЛА росіян:

  • БпЛА в північній частині Житомирської області, курс західний;
  • БпЛА в північній частині Київської області, курс західний;
  • БпЛА в східній частині Київської області, курс західний;
  • БпЛА в північній та південній частинах Чернігівської області, курс західний;
  • БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс південно-західний;
  • БпЛА з Харківської області, летить курсом на Дніпропетровську;
  • БпЛА у Дніпропетровській області, курс південно-західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Нагадаємо, що близько двох годин тому в Київській області теж фіксували дрони. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

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