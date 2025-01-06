У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони
В ніч на понеділок 6 січня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги в столиці пролунав о 01:43. Офіційної інформації щодо Києва наразі немає, однак моніторингові канали пишуть, що в районі населених пунктів, які неподалік Києва, зафіксовано БпЛА.
Також зазначимо, що близько незадовго до тривоги в столиці у Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема, військові зафіксували наступні напрями БпЛА росіян:
- БпЛА в північній частині Житомирської області, курс західний;
- БпЛА в північній частині Київської області, курс західний;
- БпЛА в східній частині Київської області, курс західний;
- БпЛА в північній та південній частинах Чернігівської області, курс західний;
- БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс південно-західний;
- БпЛА з Харківської області, летить курсом на Дніпропетровську;
- БпЛА у Дніпропетровській області, курс південно-західний.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, що близько двох годин тому в Київській області теж фіксували дрони. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.
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