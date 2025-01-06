В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов
В ночь на понедельник 6 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал тревоги в столице прозвучал в 01:43. Официальной информации по Киеву пока нет, однако мониторинговые каналы пишут, что в районе населенных пунктов, которые недалеко от Киева, зафиксировано БпЛА.
Также отметим, что незадолго до тревоги в столице в Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении вражеских дронов. В частности, военные зафиксировали следующие направления БпЛА россиян:
- БпЛА в северной части Житомирской области, курс западный;
- БпЛА в северной части Киевской области, курс западный;
- БпЛА в восточной части Киевской области, курс западный;
- БпЛА в северной и южной частях Черниговской области, курс западный;
- БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс юго-западный;
- БпЛА из Харьковской области, летит курсом на Днепропетровскую;
- БпЛА в Днепропетровской области, курс юго-западный.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Напомним, что около двух часов назад в Киевской области тоже фиксировали дроны. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.
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