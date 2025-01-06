ua en ru
Пн, 06 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Понедельник 06 января 2025 01:50
UA EN RU
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов Фото: в Киевской области зафиксированы ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на понедельник 6 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 01:43. Официальной информации по Киеву пока нет, однако мониторинговые каналы пишут, что в районе населенных пунктов, которые недалеко от Киева, зафиксировано БпЛА.

Также отметим, что незадолго до тревоги в столице в Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении вражеских дронов. В частности, военные зафиксировали следующие направления БпЛА россиян:

  • БпЛА в северной части Житомирской области, курс западный;
  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный;
  • БпЛА в восточной части Киевской области, курс западный;
  • БпЛА в северной и южной частях Черниговской области, курс западный;
  • БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс юго-западный;
  • БпЛА из Харьковской области, летит курсом на Днепропетровскую;
  • БпЛА в Днепропетровской области, курс юго-западный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Напомним, что около двух часов назад в Киевской области тоже фиксировали дроны. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Новое наступление? ВСУ атаковали РФ в Курской области: что известно
Новое наступление? ВСУ атаковали РФ в Курской области: что известно
DAILY
Абдул-Хаким Шишани: Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Абдул-Хаким Шишани: Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина