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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: росіяни продовжують атакувати низку регіонів України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 січня у Києві оголосили тривогу. Причиною сигналу стали ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги в столиці пролунав о 04:05. Незадовго до цього у Київській області було зафіксовано ворожі дрони. По ним працювали сили ППО.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йшлося у повідомленні о 03:44.

У ПС інформацію про БпЛА в напрямку регіону повідомляли ще о другій годині ночі. Нової інформації щодо Києва не було, однак про дрони біля столиці пишуть моніторингові канали.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:14 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, що минулої ночі Росія запустила по Україні 72 БпЛА типу «Шахед» і безпілотники інших типів.

Станом на 8:30 силам ППО вдалося збити 47 БпЛА, ще 24 дрони були локально втрачені. Один із запущених БпЛА до того моменту продовжував перебувати в повітряному просторі країни.

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