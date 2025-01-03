В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 04:05. Незадолго до этого в Киевской области были зафиксированы вражеские дроны. По ним работали силы ПВО.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорилось в сообщении в 03:44.

В ВС информацию о БпЛА в направлении региона сообщали еще в два часа ночи. Новой информации по Киеву не было, однако о дронах возле столицы пишут мониторинговые каналы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:14 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.