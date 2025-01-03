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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: россияне продолжают атаковать ряд регионов Украины дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 января в Киеве объявили тревогу. Причиной сигнала стали вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 04:05. Незадолго до этого в Киевской области были зафиксированы вражеские дроны. По ним работали силы ПВО.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорилось в сообщении в 03:44.

В ВС информацию о БпЛА в направлении региона сообщали еще в два часа ночи. Новой информации по Киеву не было, однако о дронах возле столицы пишут мониторинговые каналы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:14 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

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