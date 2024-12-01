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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 1 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА, які летять в напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги пролунав о 04:56. Перед цим військові попередили, що на Київ летять дрони.

"Місто Київ! Ударний БпЛА в напрямку міста з північного і південного сходу", - йдеться у повідомленні о 04:53.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:02 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.

Нагадаємо, що кілька годин тому в Київській області було чути вибухи. У регіоні фіксували ворожі дрони, по них працювали сили ППО.

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