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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 1 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стали вражеские БПЛА, летящие в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги раздался в 04:56. Перед этим военные предупредили, что в Киев летят дроны.

"Город Киев! Ударный БпЛА в направлении города с северо-юго-востока", - говорится в сообщении в 04:53.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:02 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях. В то же время темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже в течение многих месяцев.

Напомним, что несколько часов назад в Киевской области были слышны взрывы. В регионе фиксировали вражеские дроны, по ним работали силы ПВО.

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