У Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Ввечері, 16 листопада, в Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, о 15:36 військові зафіксували активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Тоді українців попередили, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Потім у ПС додали, що ракетна небезпека існує у Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Станом на 16:46 загроза вже стосувалася Київської і Черкаської областей.
При цьому військові уточнили, що станом на 16:50 зафіксували як мінімум два пуски крилатих ракет у напрямку Чернігівської області. Перша швидкісна ціль летіла о 16:44.
Паралельно, о 16:48 у Київській міській військовій адміністрації теж підтвердили ракетну небезпеку.
"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння! Прямуйте до укриттів", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас ракетна загроза для Сумської та Одеської областей залишається.
Станом на 16:50 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі в Києві до самого ранку теж лунала тривога. У той період не оголосили через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників, які фактично щодня намагаються атакувати столицю та інші регіони України.
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