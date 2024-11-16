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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Суббота 16 ноября 2024 16:50
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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности Фото: Россия атакует Украину ракетами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 16 ноября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ее причиной явилась ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, в 15.36 военные зафиксировали активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Тогда украинцы предупредили, что существует угроза применения авиационных средств поражения.

Затем в ПС добавили, что ракетная опасность существует в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях. По состоянию на 16.46 угроза уже касалась Киевской и Черкасской областей.

При этом военные уточнили, что по состоянию на 16:50 зафиксировали как минимум два пуска крылатых ракет в направлении Черниговской области. Первая скоростная цель летела в 16:44.

Параллельно, в 16:48 в Киевской городской военной администрации тоже подтвердили ракетную опасность.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Направляйтесь в укрытия", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Напомним, что этой ночью в Киеве до самого утра тоже звучала тревога. В тот период не объявили из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников, которые фактически ежедневно пытаются атаковать столицу и другие регионы Украины.

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