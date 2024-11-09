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У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві ввечері, 9 листопада, оголосили повітряну тривогу. Її ймовірною причиною є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 17:01. Перед цим військові попереджали, що є загроза балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йшлося у повідомленні о 16:59.

Оновлено о 17:29

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:06 сигнал повітряної тривоги триває у Києві, а також Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

Нагадаємо, що в ніч на 9 жовтня в Києві також було оголошено тривогу. Того разу вона була пов'язана із загрозою застосування дронів-камікадзе росіян.

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