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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве вечером, 9 ноября, была объявлена воздушная тревога. Ее вероятной причиной является угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 17:01. Перед этим военные предупреждали, что есть угроза баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорилось в сообщении в 16:59.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:06 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киеве, а также Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

Напомним, что в ночь на 9 октября в Киеве также была объявлена тревога. В тот раз она была связано с угрозой применения дронов-камикадзе россиян.

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