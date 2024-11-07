У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Нагадаємо, що в Києві та низці областей, увечері 6 листопада, теж було оголошено повітряну тривогу. Її причиною став запуск російських ракет.

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