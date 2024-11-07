В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Сигнал тревоги в Киеве раздался в 00:13. В то же время военные предупредили, что ударный беспилотник россиян летит мимо Борисполя в направлении Киева.

Информацию об угрозе применения БпЛА подтвердили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - написал в Telegram Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в Киевской областной военной администрации (КОВА) предупреждали, что в регионе работают силы ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:20 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.