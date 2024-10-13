У Києві оголосили повітряну тривогу через дрон-камікадзе ворога (відбій)

У Києві у ніч проти 13 жовтня оголосили повітряну тривогу. Фіксувався рух ворожого ударного безпілотника типу "Шахед" у бік столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та командування Повітряних сил ЗСУ.
Сирена щодо загрози ворожих повітряних атак зазвучала у столиці близько 04.56.
Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів та лишатися там до закінчення повітряної тривоги.
За хвилину до цього військові попереджали про фіксацію руху дрона-камікадзе у напрямку столиці.
"Київ - ударний БпЛА у напрямку міста!", - йшлося в оголошенні Повітряних сил у Telegram.
Також повідомлялося, що перед тим ударний безпілотник фіксувався у Київській області, та рухався у бік Білоцерківського району.
Пізніше військові розповіли, що "Шахед" рухався курсом на Бровари, й фіксувався також рух ударних безпілотників противника у напрямку Бориспільського району.
Додамо, у столичних пабліках писали, що у Києві було чути вибухи. Це пов'язували з вірогідною роботою сил та засобів протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику.
Вже о 05.06 у КМВА заявили, що у столиці оголошено про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, через фіксацію у повітряному просторі України цієї ночі у низці областей була оголошена повітряна тривога. Противник запустив дрони-камікадзе типу "Шахед" ще з вечора напередодні, й протягом ночі ворожі повітряні цілі маневрували над різними регіонами.
Додамо, за останніми даними Повітряних сил, зараз "Шахеди" перебувають над трьома областями.
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