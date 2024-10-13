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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрон-камікадзе ворога (відбій)

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 13 жовтня оголосили повітряну тривогу. Фіксувався рух ворожого ударного безпілотника типу "Шахед" у бік столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та командування Повітряних сил ЗСУ.

Сирена щодо загрози ворожих повітряних атак зазвучала у столиці близько 04.56.

Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів та лишатися там до закінчення повітряної тривоги.

За хвилину до цього військові попереджали про фіксацію руху дрона-камікадзе у напрямку столиці.

"Київ - ударний БпЛА у напрямку міста!", - йшлося в оголошенні Повітряних сил у Telegram.

Також повідомлялося, що перед тим ударний безпілотник фіксувався у Київській області, та рухався у бік Білоцерківського району.

Пізніше військові розповіли, що "Шахед" рухався курсом на Бровари, й фіксувався також рух ударних безпілотників противника у напрямку Бориспільського району.

Додамо, у столичних пабліках писали, що у Києві було чути вибухи. Це пов'язували з вірогідною роботою сил та засобів протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 05.06 у КМВА заявили, що у столиці оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, через фіксацію у повітряному просторі України цієї ночі у низці областей була оголошена повітряна тривога. Противник запустив дрони-камікадзе типу "Шахед" ще з вечора напередодні, й протягом ночі ворожі повітряні цілі маневрували над різними регіонами. 

Додамо, за останніми даними Повітряних сил, зараз "Шахеди" перебувають над трьома областями.

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КиївПовітряна тривогаАтака дронів