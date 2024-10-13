В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дрона-камикадзе врага (отбой)

Сирена об угрозе вражеских воздушных атак зазвучала в столице около 04.56.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям и оставаться там до окончания воздушной тревоги.

За минуту до этого военные предупреждали о фиксации движения дрона-камикадзе в направлении столицы.

"Киев - ударный БпЛА в направлении города!", - говорилось в объявлении Воздушных сил в Telegram.

Также сообщалось, что перед этим ударный беспилотник фиксировался в Киевской области, и двигался в сторону Белоцерковского района.

Позже военные рассказали, что "Шахед" двигался курсом на Бровары, и фиксировалось движение ударных беспилотников противника в направлении Бориспольского района.

Добавим, в столичных пабликах писали, что в Киеве были слышны взрывы. Это связывалось с вероятной работой сил и средств противовоздушной обороны по вражескому беспилотнику.

Обновлено: отбой тревоги

Уже в 05:06 в КГВА заявили, что в столице объявлено об отбое воздушной тревоги.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, из-за фиксации в воздушном пространстве Украины этой ночью в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Противник запустил дроны-камикадзе типа "Шахед" еще с вечера накануне, и в течение ночи вражеские воздушные цели маневрировали над разными регионами.

Добавим, по последним данным Воздушных сил, сейчас "Шахеды" находятся над тремя областями.