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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дрона-камикадзе врага (отбой)

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 13 октября объявили воздушную тревогу. Фиксировалось движение вражеского ударного беспилотника типа "Шахед" в сторону столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и командование Воздушных сил ВСУ.

Сирена об угрозе вражеских воздушных атак зазвучала в столице около 04.56.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям и оставаться там до окончания воздушной тревоги.

За минуту до этого военные предупреждали о фиксации движения дрона-камикадзе в направлении столицы.

"Киев - ударный БпЛА в направлении города!", - говорилось в объявлении Воздушных сил в Telegram.

Также сообщалось, что перед этим ударный беспилотник фиксировался в Киевской области, и двигался в сторону Белоцерковского района.

Позже военные рассказали, что "Шахед" двигался курсом на Бровары, и фиксировалось движение ударных беспилотников противника в направлении Бориспольского района.

Добавим, в столичных пабликах писали, что в Киеве были слышны взрывы. Это связывалось с вероятной работой сил и средств противовоздушной обороны по вражескому беспилотнику.

Обновлено: отбой тревоги

Уже в 05:06 в КГВА заявили, что в столице объявлено об отбое воздушной тревоги.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, из-за фиксации в воздушном пространстве Украины этой ночью в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Противник запустил дроны-камикадзе типа "Шахед" еще с вечера накануне, и в течение ночи вражеские воздушные цели маневрировали над разными регионами.

Добавим, по последним данным Воздушных сил, сейчас "Шахеды" находятся над тремя областями.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов