ua en ru
Сб, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві оголосили повітряну тривогу: в бік міста летять "Шахеди"

Субота 05 жовтня 2024 22:24
UA EN RU
У Києві оголосили повітряну тривогу: в бік міста летять "Шахеди" Фото: люди в метро Києва під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 5 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх причиною стали "Шахеди", які летять в бік столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повітряну тривогу у місті Київ оголосили о 22:18. Хвилиною раніше військові попереджали про безпілотник.

"БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Де оголошено тривогу

Згідно даних моніторингового каналу "Карта повітряних тривог", мапа тривог в Україні станом на 22:20 має такий вигляд. Сигнал пов'язаний із дронами, які Росія запустила у бік нашої країни.

У Києві оголосили повітряну тривогу: в бік міста летять &quot;Шахеди&quot;

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня РФ запустила по Україні 19 безпілотників, 9 з яких збили сили ППО. У Повітряних силах ЗСУ додали, що ще 7 ворожих були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії РЕБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію